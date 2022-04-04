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Салат «Селедка под снегом»
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4.7
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164.7
Комментарии1

Салат «Селедка под снегом»

Когда говорят про салат с добавлением сельди, ​ у большинства в голове всплывает «Селедка под шубой», а я хочу вам предложить другой, но не менее вкусный, сытный и оригинальный салат «Селедка под снегом». На первый взгляд, кажется, что ингредиенты в этом салате не подходят друг другу, но на деле все совсем наоборот. Они идеально сочетаются между собой, превращаясь в приятный, волшебный, изысканный фейерверк вкусового наслаждения.
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Читатель и автор Food.ru

Калории199,31кКал
Белки8,41грамм
Жиры17,14грамм
Углеводы6,93грамм

Пищевая ценность на 100 г. Калорийность рассчитана для сырых продуктов.

Будет готово через
2 часа
Время на кухне
1 час
Учитывайте, что время готовки может меняться из-за особенностей вашей техники.
Сложность

Оцениваем трудоемкость рецептов, чтобы вы могли рассчитать свое время и силы.

Уровни 1–2: очень простые и простые блюда.

Уровень 3: готовится понятно, но нужен опыт, с первого раза может не получиться.

Для уровней 4 и 5 понадобятся особая техника, сноровка и время.

Острота

Оцениваем, насколько острым получится блюдо, в которое по рецепту добавляются перец или специи.

1 — еду поперчили совсем чуть-чуть.

2 — перец ощущается, но у блюда нет острого послевкусия.

3 — появляется небольшое «острое» послевкусие.

4 — перец ярко чувствуется, но блюдо все еще можно есть, не запивая.

Под цифрой 5 очень острая еда, не каждый такое съест!

Кухня
Русская
Распространенный аллерген

Здесь мы обращаем ваше внимание на то, есть ли в блюде распространенные и опасные аллергены. Перед тем как готовить, убедитесь, что у вас нет индивидуальной непереносимости других продуктов из списка ингредиентов.

Белок коровьего молока, Рыба, Яйцо
Убедитесь, что у вас нет индивидуальной непереносимости других ингредиентов.

Используйте кулинарный калькулятор: будет проще сориентироваться, как и чем отмерить ровно столько продукта, сколько указано в рецепте. А если хотите понять, чего и сколько помещается в стакане, чайной ложке и так далее — поможет таблица мер и весов

Кулинарный калькуляторТаблица мер и весов

Продукты для рецепта

Порций

Ингредиенты

Филе сельди
Филе сельди
1 шт. = 200 г
Яблоки
Яблоки
1 шт. = 150 г
Яйца
Яйца
4 шт. = 240 г
Плавленый сыр
Плавленый сыр
2 шт. = 36 г
Белый лук
Белый лук
1 шт. = 80 г
Соль
Соль
1 ч. л. = 7 г
Сахар
Сахар
3 ч. л. = 24 г
Уксусная эссенция
Уксусная эссенция
1 ч. л. = 5 г
Майонез
Майонез
150 г
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Пошаговый фоторецепт

подготовиться

Подготовьте все необходимые продукты для приготовления рецепта. Сырки перед приготовлением положите в морозилку на 30 минут, так их будет проще использовать.
Берите именно сырки, а не сырные продукты, так как от этого зависит вкус салата. И еще, поскольку салат слоеный, то для приготовления берите широкий салатник,​ у которого верх и дно почти одного диаметра.

Шаг 1

Поставьте отваривать яйца «вкрутую».

Шаг 2

Лук нарежьте мелко.

Шаг 3

В 200 миллилитров холодной воды добавьте сахар, соль и уксусную кислоту, хорошо перемешайте до растворения всех ингредиентов. В этот рассол положите порезанный лук и оставьте на 20-30 минут мариноваться.

Шаг 4

Филе одной селедки нарежьте небольшими кубиками и сложите на дно салатника.

Шаг 5

Из замариновавшегося лука слейте рассол и выложите его на селедку.

Шаг 6

Яблоко очистите от кожуры и уберите сердцевину. Натрите на крупной терке следующим слоем. Сверху сеточка из майонеза.

Шаг 7

Отделите белки от желтков, последние натрите на мелкой терке и поверх сделайте майонезную паутинку.

Шаг 8

На желтки с майонезом натрите на мелкой терке плавленые сырки, которые вы только что достали из морозилки. Сверху сеточка из майонеза.

Шаг 9

Завершающим слоем салата будут белки, натертые вами на крупой терке и покрытые майонезной паутинкой. Поставьте салат в холодильник на 1-2 часа, чтобы тот настоялся.

произвести впечатление

При подаче на стол салат можно украсить зернами граната и веточками укропа.
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Рейтинг из 16 оценок
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Комментарии(1)
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Валентина
Добрый морозный вечер! Глядя на оформление этого салата и не беря во внимание состав продуктов, хочется назвать его "Яблоки на снегу". А салат будем делать и оценивать .
08.12.23 в 16:40

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