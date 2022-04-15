Суп «Бомбический»
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Суп «Бомбический»

Моя коллега постоянно выбирала в столовой суп «Бомбический». Такое интересное название, я тоже решила попробовать. Казалось бы, обычный куриный сливочный суп, но с одним неожиданным ингредиентом. Теперь готовлю только так.
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Читатель и автор Food.ru

Калории136,7кКал
Белки11,61грамм
Жиры1,81грамм
Углеводы18,62грамм

Пищевая ценность на 100 г. Калорийность рассчитана для сырых продуктов.

Будет готово через
35 минут
Время на кухне
15 минут
Учитывайте, что время готовки может меняться из-за особенностей вашей техники.
Сложность

Оцениваем трудоемкость рецептов, чтобы вы могли рассчитать свое время и силы.

Уровни 1–2: очень простые и простые блюда.

Уровень 3: готовится понятно, но нужен опыт, с первого раза может не получиться.

Для уровней 4 и 5 понадобятся особая техника, сноровка и время.

Острота

Оцениваем, насколько острым получится блюдо, в которое по рецепту добавляются перец или специи.

1 — еду поперчили совсем чуть-чуть.

2 — перец ощущается, но у блюда нет острого послевкусия.

3 — появляется небольшое «острое» послевкусие.

4 — перец ярко чувствуется, но блюдо все еще можно есть, не запивая.

Под цифрой 5 очень острая еда, не каждый такое съест!

Кухня
Русская
Распространенный аллерген

Здесь мы обращаем ваше внимание на то, есть ли в блюде распространенные и опасные аллергены. Перед тем как готовить, убедитесь, что у вас нет индивидуальной непереносимости других продуктов из списка ингредиентов.

Белок коровьего молока
Убедитесь, что у вас нет индивидуальной непереносимости других ингредиентов.

Используйте кулинарный калькулятор: будет проще сориентироваться, как и чем отмерить ровно столько продукта, сколько указано в рецепте. А если хотите понять, чего и сколько помещается в стакане, чайной ложке и так далее — поможет таблица мер и весов

Кулинарный калькуляторТаблица мер и весов

Продукты для рецепта

Порций

Ингредиенты

Куриное филе
Куриное филе
500 г
Картошка
Картошка
5 шт. = 600 г
Морковь
Морковь
1 шт. = 100 г
Репчатый лук
Репчатый лук
1 шт. = 80 г
Шампиньоны
Шампиньоны
250 г
Белая фасоль
Белая фасоль
1 банка / 350 г = 350 г
Плавленый сыр
Плавленый сыр
200 г
Свежая зелень
Свежая зелень
1 пучок = 30 г
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Пошаговый фоторецепт

подготовиться

Подготовим все ингредиенты.

Шаг 1

Почистим лук, морковь, картофель. Морковь натираем на крупной тёрке, лук мелко шинкуем. Картофель режем кубиками. Шампиньоны моем и нарезаем соразмерно картофелю кубиками.

Шаг 2

Нарезаем мясо. У меня куриное бедро без кости. Можно взять куриное филе, тогда суп будет менее жирным.

Шаг 3

Засыпаем мясо, картофель и грибы в кастрюлю. Я всегда беру кастрюлю побольше для того, чтобы была возможность регулировать густоту супа. Ставим на средний огонь. После закипания убираем пену, уменьшаем огонь и варим 20 минут.

Шаг 4

Готовим зажарку. На среднем огне с небольшим количеством подсолнечного масла обжариваем лук и морковь до золотистого цвета.

Шаг 5

Так как фасоль у меня с томатом, промываю ее для супа.

Шаг 6

Спустя 20 минут добавляем в наш суп зажарку, фасоль, плавленный сыр и зелень. У меня был зелёный лук. Солим, перчим по вкусу. брать другие приправы я бы не советовала, чтобы не забить сливочный вкус сыра. И получается вкуснейший суп.

произвести впечатление

Подаём на стол порционно. Можно украсить веточкой укропа или петрушки.
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Комментарии(2)
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Редактор Food.ru
Любовь, если вы хотите приготовить меньший объем супа, воспользуйтесь нашим калькулятором порций рядом с списком продуктов :)
07.06.23 в 09:15
Любовь Р.
Перебор с количеством ингредиентов.Всё вместе и сразу .
06.06.23 в 14:03

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