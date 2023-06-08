Воздушный крем для любого торта из трех ингредиентов
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Воздушный крем для любого торта из трех ингредиентов

Крем получается воздушный, но в то же время плотный.
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Калории296,59кКал
Белки3,21грамм
Жиры17грамм
Углеводы31,59грамм

Пищевая ценность на 100 г. Калорийность рассчитана для сырых продуктов.

Будет готово через
8 минут
Время на кухне
8 минут
Учитывайте, что время готовки может меняться из-за особенностей вашей техники.
Сложность

Оцениваем трудоемкость рецептов, чтобы вы могли рассчитать свое время и силы.

Уровни 1–2: очень простые и простые блюда.

Уровень 3: готовится понятно, но нужен опыт, с первого раза может не получиться.

Для уровней 4 и 5 понадобятся особая техника, сноровка и время.

Острота

Оцениваем, насколько острым получится блюдо, в которое по рецепту добавляются перец или специи.

1 — еду поперчили совсем чуть-чуть.

2 — перец ощущается, но у блюда нет острого послевкусия.

3 — появляется небольшое «острое» послевкусие.

4 — перец ярко чувствуется, но блюдо все еще можно есть, не запивая.

Под цифрой 5 очень острая еда, не каждый такое съест!

Кухня
Русская
Распространенный аллерген

Здесь мы обращаем ваше внимание на то, есть ли в блюде распространенные и опасные аллергены. Перед тем как готовить, убедитесь, что у вас нет индивидуальной непереносимости других продуктов из списка ингредиентов.

Белок коровьего молока
Убедитесь, что у вас нет индивидуальной непереносимости других ингредиентов.

Используйте кулинарный калькулятор: будет проще сориентироваться, как и чем отмерить ровно столько продукта, сколько указано в рецепте. А если хотите понять, чего и сколько помещается в стакане, чайной ложке и так далее — поможет таблица мер и весов

Кулинарный калькуляторТаблица мер и весов

Продукты для рецепта

Порция

Ингредиенты

Творожный сыр
Творожный сыр
140 г
Сметана 20% жирности
Сметана 20% жирности
100 г
Сахарная пудра
Сахарная пудра
4 ст. л. = 100 г
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Пошаговый фоторецепт

подготовиться

Подготовьте все ингредиенты.

Шаг 1

В миску поместите сыр и сахарную пудру, при помощи венчика разотрите все до однородности.

Шаг 2

Затем к смеси добавьте сметану, все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Шаг 3

При помощи миксера взбейте все до однородности.

произвести впечатление

Используйте крем для любых коржей, он сочетается с любыми коржами!
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Рейтинг из 8 оценок
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Комментарии(1)
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Светлана Д.
Обескуражена отсутствием картинки любого торта, украшенного этим кремом! Из этого родилось предположение, что этот крем используется только для прослойки коржей, а не для украшения. Надеюсь получить ответ, всего доброго и здоровья.
06.03.23 в 04:30

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