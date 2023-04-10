Очень простой в приготовлении заливной пирог с замороженной черникой
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Очень простой в приготовлении заливной пирог с замороженной черникой

Так хочется лета, собирать и лакомиться свежими ягодками. Предлагаю приготовить по-летнему вкусный пирог с замороженной черникой из морозилки. Приготовление теста занимает довольно много времени, но мой заливной пирог готовится легко, с ним справится каждая молодая и начинающая хозяйка.
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Читатель и автор Food.ru

Калории272,65кКал
Белки4,98грамм
Жиры11,75грамм
Углеводы37,26грамм

Пищевая ценность на 100 г. Калорийность рассчитана для сырых продуктов.

Будет готово через
50 минут
Время на кухне
20 минут
Учитывайте, что время готовки может меняться из-за особенностей вашей техники.
Сложность

Оцениваем трудоемкость рецептов, чтобы вы могли рассчитать свое время и силы.

Уровни 1–2: очень простые и простые блюда.

Уровень 3: готовится понятно, но нужен опыт, с первого раза может не получиться.

Для уровней 4 и 5 понадобятся особая техника, сноровка и время.

Острота

Оцениваем, насколько острым получится блюдо, в которое по рецепту добавляются перец или специи.

1 — еду поперчили совсем чуть-чуть.

2 — перец ощущается, но у блюда нет острого послевкусия.

3 — появляется небольшое «острое» послевкусие.

4 — перец ярко чувствуется, но блюдо все еще можно есть, не запивая.

Под цифрой 5 очень острая еда, не каждый такое съест!

Кухня
Русская
Распространенный аллерген

Здесь мы обращаем ваше внимание на то, есть ли в блюде распространенные и опасные аллергены. Перед тем как готовить, убедитесь, что у вас нет индивидуальной непереносимости других продуктов из списка ингредиентов.

Белок коровьего молока, Злаки, содержащие глютен, Пищевые добавки, Яйцо
Убедитесь, что у вас нет индивидуальной непереносимости других ингредиентов.

Используйте кулинарный калькулятор: будет проще сориентироваться, как и чем отмерить ровно столько продукта, сколько указано в рецепте. А если хотите понять, чего и сколько помещается в стакане, чайной ложке и так далее — поможет таблица мер и весов

Кулинарный калькуляторТаблица мер и весов

Продукты для рецепта

Порций

Ингредиенты

Куриное яйцо
Куриное яйцо
2 шт. = 120 г
Кефир 2,5%
Кефир 2,5%
1 стакан = 206 г
Сахар
Сахар
1 стакан = 180 г
Манная крупа
Манная крупа
1 стакан = 150 г
Пшеничная мука хлебопекарная
Пшеничная мука хлебопекарная
1 стакан = 130 г
Соль
Соль
 по вкусу
Подсолнечное масло рафинированное
Подсолнечное масло рафинированное
100 мл = 100 г
Разрыхлитель теста
Разрыхлитель теста
1 ч. л. = 5 г
Ванилин
Ванилин
1 ч. л. = 5 г
Замороженные ягоды
Замороженные ягоды
150 г
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Пошаговый фоторецепт

подготовиться

Подготовьте все ингредиенты.

Шаг 1

Разбейте в приготовленную миску 2 куриных яйца и перемешайте с щепоткой соли.

Шаг 2

Далее идет стакан кефира, перемешайте.

Шаг 3

Постепенно добавляйте 100 миллилитров подсолнечного масла, стакан сахара, стакан манной крупы, стакан муки, по чайной ложке разрыхлителя и ванилина.

Шаг 4

Аккуратно перемешайте тесто венчиком до однородной массы без комочков.

Шаг 5

Замороженные ягоды постарайтесь нежно перемешать, не нарушая их целостность.

произвести впечатление

Вместо черники можно добавить ягоды черной смородины, она слегка кисловата из-за большого содержания витамина С, но придаст интересный вкус. Обязательно приготовьте такой пирог с удовольствием и ешьте его на здоровье! Удачи и приятного всем аппетита.
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Комментарии(3)
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Редактор Food.ru
Лиля, мы всегда откликаемся на замечания от читателей :) К сожалению, авторы рецептов не всегда могут ответить на комментарии.
07.03.23 в 11:06
Лиля У.
Не надо)) Часто в рецептах ингредиенты пропускают или их количество, и не исправляют по замечаниям. Чувство что ИИ работает
07.03.23 в 04:22
Елена Н.
и все что ли??? и "варить" не надо))))??? или тут сыроедение рекламируют???
19.02.23 в 04:49

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