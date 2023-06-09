Логотип Food.ru
Салат «Королевский» с ветчиной, ананасом и сыром
Оценить
Комментарии1

Салат «Королевский» с ветчиной, ананасом и сыром

Очень быстрый и вкусный салат.
Аватар автора

Автор: ,
Читатель и автор Food.ru

Калории219,91кКал
Белки11,07грамм
Жиры16,84грамм
Углеводы5,71грамм

Пищевая ценность на 100 г. Калорийность рассчитана для сырых продуктов.

Будет готово через
30 минут
Время на кухне
30 минут
Учитывайте, что время готовки может меняться из-за особенностей вашей техники.
Сложность

Оцениваем трудоемкость рецептов, чтобы вы могли рассчитать свое время и силы.

Уровни 1–2: очень простые и простые блюда.

Уровень 3: готовится понятно, но нужен опыт, с первого раза может не получиться.

Для уровней 4 и 5 понадобятся особая техника, сноровка и время.

Острота

Оцениваем, насколько острым получится блюдо, в которое по рецепту добавляются перец или специи.

1 — еду поперчили совсем чуть-чуть.

2 — перец ощущается, но у блюда нет острого послевкусия.

3 — появляется небольшое «острое» послевкусие.

4 — перец ярко чувствуется, но блюдо все еще можно есть, не запивая.

Под цифрой 5 очень острая еда, не каждый такое съест!

Кухня
Русская
Распространенный аллерген

Здесь мы обращаем ваше внимание на то, есть ли в блюде распространенные и опасные аллергены. Перед тем как готовить, убедитесь, что у вас нет индивидуальной непереносимости других продуктов из списка ингредиентов.

Белок коровьего молока, Горчица, Пищевые добавки
Убедитесь, что у вас нет индивидуальной непереносимости других ингредиентов.

Используйте кулинарный калькулятор: будет проще сориентироваться, как и чем отмерить ровно столько продукта, сколько указано в рецепте. А если хотите понять, чего и сколько помещается в стакане, чайной ложке и так далее — поможет таблица мер и весов

Кулинарный калькуляторТаблица мер и весов

Продукты для рецепта

Порции

Ингредиенты

Ветчина
Ветчина
100 г
Ананас
Ананас
100 г
Твердый сыр
Твердый сыр
100 г
Сметана
Сметана
3 ст. л. = 75 г
Горчица
Горчица
1 ч. л. = 8 г
Чеснок
Чеснок
2 зубчик = 10 г
Заказать продукты

Пошаговый фоторецепт

подготовиться

Подготовьте все ингредиенты.

Шаг 1

Ветчину нарезаем кубиками.

Шаг 2

Ананас нарезаем кубиками. Я брала консервированный.

Шаг 3

Сыр натираем на мелкой терке.

Шаг 4

Чеснок пропускаем через пресс, добавляем в салат.

Шаг 5

Добавляем сметану, горчицу, всё хорошо перемешиваем и даём настояться полчаса минимум, чтобы соки все перемешались между собой.

произвести впечатление

Получается очень вкусно и необычно!
Понравился рецепт?
Сохранить:
Оценить:
Рассказать друзьям:
Заказать продукты
Комментарии(1)
Хотите прокомментировать?
Зарегистрируйтесь, и вы станете участником сообщества, сможете участвовать в дискуссиях и оставлять отзывы
Елена К.
Какой-то очень скучный салат - не хватает ярких овощей и зелени!!! Хотя бы китайской капусты - объём увеличится, калории уменьшаться. А уж разноцветный перец вообще несказанно украсит!!!
04.01.24 в 14:57

Похожие рецепты

Салат «Озорной цыпленок» с курицей и ананасами
рецепт
50 минут

Салат «Озорной цыпленок» с курицей и ананасами

Салат с курицей и ананасом
рецепт
50 минут

Салат с курицей и ананасом

Ананасовый салат с курицей
рецепт
50 минут

Ананасовый салат с курицей

Cалат с курицей, сыром и ананасами
рецепт
50 минут

Cалат с курицей, сыром и ананасами

Салат с творогом и кукурузой
рецепт
15 минут

Салат с творогом и кукурузой

Легкий салат «Мимоза» с творожным соусом
рецепт
1 ч

Легкий салат «Мимоза» с творожным соусом

Салат из индейки с грушей
рецепт
30 минут

Салат из индейки с грушей

Салат с мидиями и яйцом
рецепт
30 минут

Салат с мидиями и яйцом

Салат с чукой и креветками
рецепт
15 минут

Салат с чукой и креветками

Салат с сыром моцарелла и помидорами черри
рецепт
7 минут

Салат с сыром моцарелла и помидорами черри

Читают сейчас
Скачайте мобильное приложение FOOD.RU: рецепты всегда с вами!
App StoreGoogle PlayRuStoreAppGallery
Главная в мобильном приложении