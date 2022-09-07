Пирог «Пятиминутка» на сковороде
Пищевая ценность на 100 г. Калорийность рассчитана для сырых продуктов.
Оцениваем трудоемкость рецептов, чтобы вы могли рассчитать свое время и силы.
Уровни 1–2: очень простые и простые блюда.
Уровень 3: готовится понятно, но нужен опыт, с первого раза может не получиться.
Для уровней 4 и 5 понадобятся особая техника, сноровка и время.
Оцениваем, насколько острым получится блюдо, в которое по рецепту добавляются перец или специи.
1 — еду поперчили совсем чуть-чуть.
2 — перец ощущается, но у блюда нет острого послевкусия.
3 — появляется небольшое «острое» послевкусие.
4 — перец ярко чувствуется, но блюдо все еще можно есть, не запивая.
Под цифрой 5 очень острая еда, не каждый такое съест!
Здесь мы обращаем ваше внимание на то, есть ли в блюде распространенные и опасные аллергены. Перед тем как готовить, убедитесь, что у вас нет индивидуальной непереносимости других продуктов из списка ингредиентов.
Продукты для рецепта
Порций
Для теста
|450 г
|1 шт. = 60 г
|0.5 ч. л. = 5 г
|0.5 ч. л. = 2.5 г
|300 г
|30 г
Для начинки
|100 г
|100 г
|1 шт. = 60 г