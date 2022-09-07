Пирог «Пятиминутка» на сковороде
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4.9
(48)
484.9
Комментарии8

Пирог «Пятиминутка» на сковороде

Пирог – универсальное блюдо, которое можно подать на обед или ужин, благодаря разным начинкам, каждый раз новый вкус. Рецепт такого варианта пирога, вернее, рецепт теста для пирога мне достался от бабушки. Начинка совершенно любая: лук с яйцом, капуста, картофель, сладкая начинка, например, повидло или яблочная начинка, а у меня сегодня сырная начинка. Можно жарить на сковороде, а можно запекать в духовке. Считается, что на Руси пироги появились намного раньше, чем в странах Европы. Доказательством этого являются записи немецкого ученого Адама Олеария. На Руси была традиция, когда молодая жена выпекала мясной или рыбный пирог и угощала родственников мужа и гостей, чтобы доказать свои кулинарные способности.
Рецептом поделилась блогер Наталья Калнина, автор блога «Готовим с Натальей Калниной».
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Автор: ,
автор блога «Готовим с Натальей Калниной»

Калории245,36кКал
Белки10,13грамм
Жиры9,04грамм
Углеводы30,34грамм

Пищевая ценность на 100 г. Калорийность рассчитана для сырых продуктов.

Будет готово через
30 минут
Время на кухне
15 минут
Учитывайте, что время готовки может меняться из-за особенностей вашей техники.
Сложность

Оцениваем трудоемкость рецептов, чтобы вы могли рассчитать свое время и силы.

Уровни 1–2: очень простые и простые блюда.

Уровень 3: готовится понятно, но нужен опыт, с первого раза может не получиться.

Для уровней 4 и 5 понадобятся особая техника, сноровка и время.

Острота

Оцениваем, насколько острым получится блюдо, в которое по рецепту добавляются перец или специи.

1 — еду поперчили совсем чуть-чуть.

2 — перец ощущается, но у блюда нет острого послевкусия.

3 — появляется небольшое «острое» послевкусие.

4 — перец ярко чувствуется, но блюдо все еще можно есть, не запивая.

Под цифрой 5 очень острая еда, не каждый такое съест!

Кухня
Русская
Распространенный аллерген

Здесь мы обращаем ваше внимание на то, есть ли в блюде распространенные и опасные аллергены. Перед тем как готовить, убедитесь, что у вас нет индивидуальной непереносимости других продуктов из списка ингредиентов.

Белок коровьего молока, Злаки, содержащие глютен, Яйцо
Убедитесь, что у вас нет индивидуальной непереносимости других ингредиентов.

Продукты для рецепта

Порций

Для теста

Пшеничная мука хлебопекарная
Пшеничная мука хлебопекарная
450 г
Куриное яйцо
Куриное яйцо
1 шт. = 60 г
Соль
Соль
0.5 ч. л. = 5 г
Сода
Сода
0.5 ч. л. = 2.5 г
Кефир
Кефир
300 г
Растительное масло
Растительное масло
30 г

Для начинки

Полутвердый сыр
Полутвердый сыр
100 г
Сыр адыгейский
Сыр адыгейский
100 г
Куриное яйцо
Куриное яйцо
1 шт. = 60 г
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Пошаговый фоторецепт

подготовиться

Подготовьте все ингредиенты.

Шаг 1

В миску налейте кефир, влейте растительное масло, разбейте яйцо, добавьте соль. Перемешайте венчиком.

Шаг 2

Отмерьте 400 г муки, добавьте к ней соду и перемешайте, добавьте муку с содой к кефиру с яйцом и замешайте тесто сначала в миске, затем на столе.

Шаг 3

По необходимости добавьте еще муки, мне сегодня потребовалось еще дополнительно 50 г. Тесто слегка липнет к рукам так и должно быть, дайте ему полежать 10 минут.

Шаг 4

Приготовьте начинку: нам понадобится полутвердый и адыгейский сыр, который можно заменить на творог. Натрите на терке сыр, разбейте в него яйцо и перемешайте. Разделите начинку на 2 части. Тесто разомните, дайте ему еще полежать минут 5 и разделите на 2 части.

Шаг 5

Возьмите одну часть, при помощи скалки и рук сделайте из нее лепешку, на середину выложите начинку и защипните края.

Шаг 6

Должна получиться вот такая заготовка. Отложите ее в сторонку и сделайте вторую заготовку.

Шаг 7

Дайте полежать минут 5 и раскатайте их скалкой в лепёшки толщиной примерно 1 см, делайте это осторожно, чтобы начинка не вылезла.

Шаг 8

На сковороду налейте растительное масло, разогрейте его, выложите лепешку и обжарьте с двух сторон на среднем огне до золотистого цвета, по времени это занимает примерно по 2 минуты с каждой стороны. Обжарьте вторую лепешку.

произвести впечатление

Дайте пирогам немного остыть, разрежьте и подавайте к столу. Приятного аппетита!
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Рейтинг из 48 оценок
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Комментарии(8)
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Наталия
Очень вкусные лепешки, быстро делаются. Только тесто надо делить на 4 части, на две слишком толстый слой теста получается.
10.02.24 в 03:17
Александр Р.
Рецепт по волнам знаменитых Осетинских пирогов, на разрыхлителе, что сказать оригинально и быстро. Хорошо проиллюстрирован фотографиями.. Мне понравилось дополнение, где жарим на сухой сковороде и смазываем сливочным маслом, я за этот вариант. Что касается пирогов, главное тесто, а начинки выбираем на свой вкус. Напрягает соотношение муки и кефира, здесь нужно скорректировать жидкость, ведь еще добавляем сырое яйцо. Трудно комментировать температуру нагревательной поверхности, но лучше готовить при минимальном нагреве, тогда есть вариант не спалить пирог в течении первых минут приготовления. Дерзайте осваивайте рецепт, тем более, что это только руководство к действию.
02.11.23 в 07:10
Эльза З.
жарю на сухой сковородке, а после приготовления смазываю сливочным маслом.
29.10.23 в 00:56
Редактор Food.ru
Саша, если вы расскажете нам подробнее о том, что у вас не получилось, мы сможем подсказать :)
22.08.23 в 12:38
саша И.
Гадость страшная(( «спасибо» за испорченные продукты
21.08.23 в 17:10
Редактор Food.ru
Галина, пирог назван "Пятиминуткой" по времени его выпекания, весь процесс готовки занимает около получаса :)
27.04.23 в 11:43
Галина
Нифига себе 5минутка!😁Закатай,раскатай,дай постоять+начинка.ДА ЭТО ОКОЛО ЧАСА ГОТОВКА!КТО ЕГО НАЗВАЛ 5МИНУТКА?И ЭТО ЛЕПЕШКИ С СЫРОМ,НУ НИКАК НЕ ПИРОГ
26.04.23 в 14:10
Альмира Б.
спасибо большое за рецепт.
16.11.22 в 20:01

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