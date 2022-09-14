Жюльен из кабачков
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4.9
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Комментарии2

Жюльен из кабачков

Это простое, нежное и очень вкусное блюдо, которое довольно вариативно. Если использовать другой сыр, например чеддер, оттенок его изменится. Ну а если вас не пугают лишние калории, попробуйте приготовить его с более жирными сливками — это обогатит вкус жюльена.
Рецептом поделилась блогер Екатерина Куми.
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Калории109,56кКал
Белки3,43грамм
Жиры8,51грамм
Углеводы4,88грамм

Пищевая ценность на 100 г. Калорийность рассчитана для сырых продуктов.

Будет готово через
40 минут
Время на кухне
30 минут
Учитывайте, что время готовки может меняться из-за особенностей вашей техники.
Сложность

Оцениваем трудоемкость рецептов, чтобы вы могли рассчитать свое время и силы.

Уровни 1–2: очень простые и простые блюда.

Уровень 3: готовится понятно, но нужен опыт, с первого раза может не получиться.

Для уровней 4 и 5 понадобятся особая техника, сноровка и время.

Острота

Оцениваем, насколько острым получится блюдо, в которое по рецепту добавляются перец или специи.

1 — еду поперчили совсем чуть-чуть.

2 — перец ощущается, но у блюда нет острого послевкусия.

3 — появляется небольшое «острое» послевкусие.

4 — перец ярко чувствуется, но блюдо все еще можно есть, не запивая.

Под цифрой 5 очень острая еда, не каждый такое съест!

Кухня
Авторская
Распространенный аллерген

Здесь мы обращаем ваше внимание на то, есть ли в блюде распространенные и опасные аллергены. Перед тем как готовить, убедитесь, что у вас нет индивидуальной непереносимости других продуктов из списка ингредиентов.

Белок коровьего молока
Убедитесь, что у вас нет индивидуальной непереносимости других ингредиентов.

Используйте кулинарный калькулятор: будет проще сориентироваться, как и чем отмерить ровно столько продукта, сколько указано в рецепте. А если хотите понять, чего и сколько помещается в стакане, чайной ложке и так далее — поможет таблица мер и весов

Кулинарный калькуляторТаблица мер и весов

Продукты для рецепта

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Пошаговый фоторецепт

подготовиться

Подготовьте все ингредиенты.

Шаг 1

Помойте и почистите овощи, лук порежьте полукольцами, кабачки соломкой, натрите сыр на крупной терке, подогрейте сливки, чтобы они не свернулись при приготовлении.

Шаг 2

Лук и чеснок обжарьте на растительном масле до полупрозрачности.

Шаг 3

Добавьте к пассеровке кабачки, порезанные соломкой, и жарьте до готовности кабачков на среднем огне.

Шаг 4

Посолите и поперчите.

Шаг 5

Влейте подогретые сливки и добавьте 2/3 тертого сыра, тушите до загущения соуса.

Шаг 6

Добавьте зелень петрушки, перемешайте.

Шаг 7

Готовую массу переложите в форму для запекания или разложите по кокотницам, обильно посыпьте оставшимся тертым сыром, запекайте минут 10 при 180–200°С.

произвести впечатление

Подайте в форме для запекания или в кокотнице, украсив зеленью петрушки.
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Рейтинг из 20 оценок
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Комментарии(2)
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Редактор Food.ru
Юккару, жюльен посыпается остатками твердого сыра, а также голубым перед тем, как убрать форму в духовку :)
24.07.23 в 10:24
Юккару
Не поняла, где и когда голубой сыр ..
19.07.23 в 14:53

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