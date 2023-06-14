Торт «Нежность»
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Торт «Нежность»

Это простое семейное блюдо, которым можно угостить гостей и порадовать близких. Готовится он просто и не требует много ингредиентов.
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Читатель и автор food.ru

Калории253,9кКал
Белки4,39грамм
Жиры11,95грамм
Углеводы32,15грамм

Пищевая ценность на 100 г. Калорийность рассчитана для сырых продуктов.

Будет готово через
4 часа 20 минут
Время на кухне
20 минут
Учитывайте, что время готовки может меняться из-за особенностей вашей техники.
Сложность

Оцениваем трудоемкость рецептов, чтобы вы могли рассчитать свое время и силы.

Уровни 1–2: очень простые и простые блюда.

Уровень 3: готовится понятно, но нужен опыт, с первого раза может не получиться.

Для уровней 4 и 5 понадобятся особая техника, сноровка и время.

Острота

Оцениваем, насколько острым получится блюдо, в которое по рецепту добавляются перец или специи.

1 — еду поперчили совсем чуть-чуть.

2 — перец ощущается, но у блюда нет острого послевкусия.

3 — появляется небольшое «острое» послевкусие.

4 — перец ярко чувствуется, но блюдо все еще можно есть, не запивая.

Под цифрой 5 очень острая еда, не каждый такое съест!

Кухня
Русская
Распространенный аллерген

Здесь мы обращаем ваше внимание на то, есть ли в блюде распространенные и опасные аллергены. Перед тем как готовить, убедитесь, что у вас нет индивидуальной непереносимости других продуктов из списка ингредиентов.

Белок коровьего молока, Злаки, содержащие глютен
Убедитесь, что у вас нет индивидуальной непереносимости других ингредиентов.

Используйте кулинарный калькулятор: будет проще сориентироваться, как и чем отмерить ровно столько продукта, сколько указано в рецепте. А если хотите понять, чего и сколько помещается в стакане, чайной ложке и так далее — поможет таблица мер и весов

Кулинарный калькуляторТаблица мер и весов

Продукты для рецепта

Порций

Ингредиенты

Банан
Банан
3 шт. = 450 г
Крекеры
Крекеры
500 г
Сметана 20% жирности
Сметана 20% жирности
500 г
Сахар
Сахар
2 ст. л. = 50 г
Темный шоколад
Темный шоколад
30 г
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Пошаговый фоторецепт

подготовиться

Подготовьте ингредиенты.

Шаг 1

Замешайте крем. Для этого взбейте сметану с сахаром вилкой или венчиком до однородности. Сахар можете добавить по вкусу. Я рекомендую 2 столовых ложки с горкой. Нарежьте бананы кружочками толщиной примерно 3-4 миллиметра. Выложите крекеры из упаковки. Ничего страшного, если крекеры немного с солью.

Шаг 2

Приготовьте форму и начинайте укладывать ингредиенты. Рекомендую взять глубокую миску под форму торта. Уложите внутрь миски кухонную полиэтиленовую пленку. Торт «перевертыш», поэтому, чтобы миска не запачкалась и переворот прошел как надо, не оставляйте пробелов. Начинайте выкладывать ингредиенты. Для начала размажьте по форме несколько ложек крема и выложите туда крекеры. Лицевой стороной вниз для красоты «перевертыша».

Шаг 3

После слоя крекеров снова пролейте несколькими ложками сметаны и размажьте по всему слою. Выложите бананы. Чередуйте слои в таком порядке: крем, крекеры, крем, бананы, крем, крекеры и так далее.

Шаг 4

Последним слоем выложите крекеры для запаковки и полейте последним слоем сметаны. Это будет низ торта, а сметана застынет при приготовлении. Запакуйте торт пищевой пленкой и уберите в холодильник на 4 часа. Если позволяет время, то я рекомендую с вечера делать торт, в холодильник убирать на ночь и есть утром, чтобы он очень хорошо пропитался.

Шаг 5

Через 4 часа или на утро распакуйте и переверните торт на тарелку.

Шаг 6

Украсьте десерт тертым шоколадом.

произвести впечатление

Перед подачей рекомендую 8-10 минут подержать торт вне холодильника. Приятного аппетита!
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