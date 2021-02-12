Рыбные котлеты из минтая

С этим рецептом вы сможете приготовить очень вкусные котлеты из минтая. Минтай обязательно должен присутствовать в меню. Эта нежирная, диетическая рыба содержит много фолиевой кислоты. Как известно этот микроэлемент нужен для роста и развития кровеносной и иммунной систем. Приготовьте вкусные и полезные рыбные котлеты для всей семьи!