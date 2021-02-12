Рыбные котлеты из минтая
С этим рецептом вы сможете приготовить очень вкусные котлеты из минтая. Минтай обязательно должен присутствовать в меню. Эта нежирная, диетическая рыба содержит много фолиевой кислоты. Как известно этот микроэлемент нужен для роста и развития кровеносной и иммунной систем. Приготовьте вкусные и полезные рыбные котлеты для всей семьи!
Калорийность
148,7 ккал
Белки
12,37 г
Жиры
8,06 г
Углеводы
6,92 г
Пищевая ценность на 100 г. Калорийность рассчитана для сырых продуктов.
Будет готово через
35 минут
Время на кухне
15 минут
Сложность
Острота
Содержит аллерген
Злаки, содержащие глютен, Рыба, Яйцо
Убедитесь, что у вас нет индивидуальной непереносимости других ингредиентов.
Кухня
Европейская
продукты
Для блюда
Штуки
|Филе минтая
|500 г
|Белый хлеб
|35 г
|Панировочные сухари
|40 г
|Куриное яйцо
|2 шт. = 120 г
|Репчатый лук
|1 шт. = 80 г
|Петрушка
|10 г
|Майонез
|20 г
|Растительное масло
|2 ст. л. = 34 г
|Соль
|по вкусу
|Черный перец молотый
|по вкусу
Для украшения
Сделать полезнее
Попробуйте приготовить котлеты без майонеза. Используйте сковороду, на которой можно жарить без масла.
Сделать разнообразнее
Добавьте в фарш для котлет лимонной цедры — так котлеты станут свежее и интересней по вкусу.
пошаговый фоторецепт
подготовиться
Филе минтая, при необходимости, освободите от костей и чешуи. Подготовьте ингредиенты, указанные в рецепте. Взвесьте необходимое количество хлеба.
начать готовить
1
Мякиш белого хлеба выложите в миску и залейте молоком.
2
Пока хлеб замачивается, рыбное филе и лук нарежьте кубиками. Отправьте все в блендер.
3
В получившийся фарш добавьте яйцо зелень, соль и перец. Все хорошо перемешайте.
4
Из получившейся массы сформируйте 4 котлеты. Разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите котлеты.
5
Обжарьте котлеты по 5-7 минут с обеих сторон на медленном огне до золотистой корочки.
6
Готовым котлетам нужно дать отдохнуть под крышкой, так они станут более сочными.
произвести впечатление
Готовые котлеты подайте с картофельным пюре или овощным салатом. Соус тартар тоже будет кстати.