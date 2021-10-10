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Царский салат с семгой
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4.5
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114.5
Комментарии2

Царский салат с семгой

Отличительная черта королевских блюд состояла в том, что их готовили иностранные повара. Одним из подобных яств был императорский салатик с семгой. Наименование рецепта доказывает, что этот сaлaт нe приготовить нa пoвсeднeвный стoл. Однако возможно побаловать близких, а также родных в праздничный день.
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читатель и автор Food.ru

Калории221,51кКал
Белки14,86грамм
Жиры17,35грамм
Углеводы5,85грамм

Пищевая ценность на 100 г. Калорийность рассчитана для сырых продуктов.

Будет готово через
40 минут
Время на кухне
20 минут
Учитывайте, что время готовки может меняться из-за особенностей вашей техники.
Сложность

Оцениваем трудоемкость рецептов, чтобы вы могли рассчитать свое время и силы.

Уровни 1–2: очень простые и простые блюда.

Уровень 3: готовится понятно, но нужен опыт, с первого раза может не получиться.

Для уровней 4 и 5 понадобятся особая техника, сноровка и время.

Острота

Оцениваем, насколько острым получится блюдо, в которое по рецепту добавляются перец или специи.

1 — еду поперчили совсем чуть-чуть.

2 — перец ощущается, но у блюда нет острого послевкусия.

3 — появляется небольшое «острое» послевкусие.

4 — перец ярко чувствуется, но блюдо все еще можно есть, не запивая.

Под цифрой 5 очень острая еда, не каждый такое съест!

Кухня
Русская
Распространенный аллерген

Здесь мы обращаем ваше внимание на то, есть ли в блюде распространенные и опасные аллергены. Перед тем как готовить, убедитесь, что у вас нет индивидуальной непереносимости других продуктов из списка ингредиентов.

Белок коровьего молока, Ракообразные, Рыба, Яйцо
Убедитесь, что у вас нет индивидуальной непереносимости других ингредиентов.

Используйте кулинарный калькулятор: будет проще сориентироваться, как и чем отмерить ровно столько продукта, сколько указано в рецепте. А если хотите понять, чего и сколько помещается в стакане, чайной ложке и так далее — поможет таблица мер и весов

Кулинарный калькуляторТаблица мер и весов

Продукты для рецепта

Порции

Для блюда

Семга
Семга
150 г
Икра красная
Икра красная
150 г
Креветки
Креветки
100 г
Белок куриного яйца
Белок куриного яйца
2 шт. = 66 г
Сыр
Сыр
130 г
Картошка
Картошка
2 шт. = 240 г
Майонез
Майонез
150 г
Салатные листья
Салатные листья
6 шт. = 48 г
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Сделать полезнее:
Чтобы сделать ваш салат более полезным, можно вместо майонеза добавить сметану.

Пошаговый фоторецепт

подготовиться

Подготовьте все ингредиенты заранее, отварите картофель и нарежьте продукты.

Шаг 1

Картофель отварите до готовности, очистить от кожи. Нарежьте небольшими кубиками, а сыр натрите на крупной терке. Красную рыбу нарежьте кубиками. Креветки отварите и очистите . Яйца сварить вкрутую, очистите от скорлупы.

Шаг 2

Отделите белки от желтков. Белки нарежьте кубиками. На блюдо выложите листья салата. Сверху распределить слой яичных белков. Смажьте их майонезом. Далее выложите красную рыбу и полейте майонезом. Следом положите картофель. Далее положите креветки, потом сыр и опять майонез. В конце выложите наверх икры, и распределите по всех поверхности.

произвести впечатление

Царский салат с семгой очень изысканное и вкусное блюдо. Он подойдет для любого праздника, каждый из гостей обязательно попросит у вас рецепт.
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Рейтинг из 11 оценок
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Комментарии(2)
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Элеонора К.
Я когда-то похожий готовила, многослойный, только без икры и креветок, с красной рыбой и с майонезом. Тоже было вкусно.
14.12.21 в 13:33
Элеонора К.
Вкуснятинка какая!!!!
14.12.21 в 13:31

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