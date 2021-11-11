Запеканка «Пальчики оближешь»
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4.7
(40)
404.7
Комментарии7

Запеканка «Пальчики оближешь»

Этот рецепт я нашла в кулинарной книге. Поверьте, приготовив его однажды, вы вернетесь к нему вновь. Это блюдо отлично подойдет для ужина. Очень сытное, вкусное и главное, легкое в приготовлении.
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читатель и автор Food.ru

Калории160,68кКал
Белки7,01грамм
Жиры10,57грамм
Углеводы5,36грамм

Пищевая ценность на 100 г. Калорийность рассчитана для сырых продуктов.

Будет готово через
1 час 10 минут
Время на кухне
25 минут
Учитывайте, что время готовки может меняться из-за особенностей вашей техники.
Сложность

Оцениваем трудоемкость рецептов, чтобы вы могли рассчитать свое время и силы.

Уровни 1–2: очень простые и простые блюда.

Уровень 3: готовится понятно, но нужен опыт, с первого раза может не получиться.

Для уровней 4 и 5 понадобятся особая техника, сноровка и время.

Острота

Оцениваем, насколько острым получится блюдо, в которое по рецепту добавляются перец или специи.

1 — еду поперчили совсем чуть-чуть.

2 — перец ощущается, но у блюда нет острого послевкусия.

3 — появляется небольшое «острое» послевкусие.

4 — перец ярко чувствуется, но блюдо все еще можно есть, не запивая.

Под цифрой 5 очень острая еда, не каждый такое съест!

Кухня
Европейская
Распространенный аллерген

Здесь мы обращаем ваше внимание на то, есть ли в блюде распространенные и опасные аллергены. Перед тем как готовить, убедитесь, что у вас нет индивидуальной непереносимости других продуктов из списка ингредиентов.

Белок коровьего молока, Пищевые добавки, Яйцо
Убедитесь, что у вас нет индивидуальной непереносимости других ингредиентов.

Продукты для рецепта

Порций

Для блюда

Картошка
Картошка
2 шт. = 240 г
Кабачок
Кабачок
2 шт. = 600 г
Фарш из свинины и говядины
Фарш из свинины и говядины
400 г
Репчатый лук
Репчатый лук
1 шт. = 80 г
Морковь
Морковь
1 шт. = 100 г
Сметана
Сметана
300 г
Куриное яйцо
Куриное яйцо
2 шт. = 120 г
Кетчуп
Кетчуп
3 ст. л. = 66 г
Помидор
Помидор
1 шт. = 90 г
Твердый сыр
Твердый сыр
200 г
Соль
Соль
 по вкусу
Черный перец молотый
Черный перец молотый
 по вкусу
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Пошаговый фоторецепт

подготовиться

Очистите и помойте овощи. Разогрейте духовку до 180 °С.

Шаг 1

Заранее обжарьте фарш с луком, солью и перцем до полуготовности.

Шаг 2

Натрите на терке картофель и отожмите от жидкости с крахмалом. Так же сделайте с кабачком. На крупной терке натрите морковь.

Шаг 3

В форму, смазанную подсолнечным маслом, укладывайте слоями: картофель, фарш, кабачок, морковь. Смажьте кетчупом. Далее уложите кружочки помидоров. Каждый слой немного посыпьте солью.

Шаг 4

Натрите сыр на крупной терке, выложите его последним слоем.

Шаг 5

Приготовьте заливку: куриные яйца и сметану слегка взбейте венчиком до однородной массы, добавьте соль и перец по вкусу. Влейте полученную смесь в форму.

Шаг 6

Поставьте блюдо запекаться в духовку на 40-50 минут, ориентируясь именно на свою духовку. Спустя отведенное время разрежьте запеканку на порции и подавайте к столу.

произвести впечатление

Подавайте к столу порционно, посыпав зеленью.
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4.7
Рейтинг из 40 оценок
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Комментарии(7)
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Елена К.
По-моему, лучше не солить каждый слой отдельно, а добавить всю соль в заливку - так она распределится равномернее!!!
02.11.23 в 15:47
Инна Ч.
Должно быть вкусно! Я надеюсь.Спасибо за рецепт.
08.02.23 в 13:49
Ольга М.
Спасибо за рецепт, выглядит очень аппетитно!
29.01.23 в 07:12
Валентина В.
Отличное блюдо
10.08.22 в 11:31
Редактор Food.ru
Виктор, спасибо за внимательность, мы исправили опечатку! 😉
17.12.21 в 11:28
виктор К.
не рядами,а слоями.пиши правильно.
15.12.21 в 17:33
ольга
Приготовила-очень вкусно. Спасибо
15.12.21 в 08:22

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