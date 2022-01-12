Кофейный торт без выпечки
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Кофейный торт без выпечки

Рецепт этого торта очень простой, но его вкус получается сливочный и нежный. А в сочетании с кофейным вкусом он становится необычным. Обязательно приготовьте этот нежный кофейно-сливочный десерт.
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Читатель и автор Food.ru

Калории256,04кКал
Белки5,52грамм
Жиры16,7грамм
Углеводы21,48грамм

Пищевая ценность на 100 г. Калорийность рассчитана для сырых продуктов.

Будет готово через
1 час
Время на кухне
30 минут
Учитывайте, что время готовки может меняться из-за особенностей вашей техники.
Сложность

Оцениваем трудоемкость рецептов, чтобы вы могли рассчитать свое время и силы.

Уровни 1–2: очень простые и простые блюда.

Уровень 3: готовится понятно, но нужен опыт, с первого раза может не получиться.

Для уровней 4 и 5 понадобятся особая техника, сноровка и время.

Острота

Оцениваем, насколько острым получится блюдо, в которое по рецепту добавляются перец или специи.

1 — еду поперчили совсем чуть-чуть.

2 — перец ощущается, но у блюда нет острого послевкусия.

3 — появляется небольшое «острое» послевкусие.

4 — перец ярко чувствуется, но блюдо все еще можно есть, не запивая.

Под цифрой 5 очень острая еда, не каждый такое съест!

Кухня
Интернациональная, русская
Распространенный аллерген

Здесь мы обращаем ваше внимание на то, есть ли в блюде распространенные и опасные аллергены. Перед тем как готовить, убедитесь, что у вас нет индивидуальной непереносимости других продуктов из списка ингредиентов.

Белок коровьего молока
Убедитесь, что у вас нет индивидуальной непереносимости других ингредиентов.

Используйте кулинарный калькулятор: будет проще сориентироваться, как и чем отмерить ровно столько продукта, сколько указано в рецепте. А если хотите понять, чего и сколько помещается в стакане, чайной ложке и так далее — поможет таблица мер и весов

Кулинарный калькуляторТаблица мер и весов

Продукты для рецепта

Порций

Ингредиенты

Растворимый кофе
Растворимый кофе
3 ст. л. = 21 г
Сухое молоко
Сухое молоко
3 ст. л. = 60 г
Сливки 30% жирности
Сливки 30% жирности
500 мл = 500 г
Порошковый желатин
Порошковый желатин
20 г
Вода (кипяток)
Вода (кипяток)
200 мл = 200 г
Печенье
Печенье
120 г
Сахарная пудра
Сахарная пудра
100 г
Молоко
Молоко
50 г
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Пошаговый фоторецепт

подготовиться

Подготовьте все ингредиенты.

Шаг 1

Кофе с сухим молоком залейте кипятком. Хорошо размешайте и дайте остыть 5 минут. Добавьте желатин и размешайте до его полного растворения.

Шаг 2

Сливки с сахарной пудрой взбейте до увеличения объема, начиная с низкой скорости и наращивая до средних оборотов венчика.

Шаг 3

Смешайте сливки с остывшей кофейно-желатиновой смесью и взбейте венчиком вручную или комбайном.

Шаг 4

Вылейте торт в силиконовую форму. Сверху выложите любимое печенье. Для мягкости обмокните его в молоко. Уберите в холодильник на час до полного застывания.

произвести впечатление

Подавайте порционно. Для необычной формы торта используйте фигурные формы из силикона.
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Рейтинг из 13 оценок
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