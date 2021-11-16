Ленивые хачапури из лаваша
Ленивые хачапури из лаваша — это отличный рецепт, когда хочется вкусно поесть, но при этом быстро. Нежный, сливочный вкус сыра с творогом и зеленью в хрустящем лаваше с золотистой корочкой, отличный вариант как для перекуса, так и для обеденного стола.
Калорийность
219,05 ккал
Белки
16,94 г
Жиры
11,09 г
Углеводы
12,76 г
Пищевая ценность на 100 г. Калорийность рассчитана для сырых продуктов.
Будет готово через
25 минут
Время на кухне
20 минут
Сложность
Острота
Содержит аллерген
Белок коровьего молока, Злаки, содержащие глютен, Яйцо
Убедитесь, что у вас нет индивидуальной непереносимости других ингредиентов.
Кухня
Армянская
продукты
Для блюда
Штук
|Армянский лаваш
|3 шт. = 300 г
|Творог
|800 г
|Твердый сыр
|350 г
|Петрушка
|1 пучок = 20 г
|Подсолнечное масло рафинированное
|1.5 ст. л. = 30 г
|Куриное яйцо
|1 шт. = 60 г
* Заказ осуществляется через сервис VPROK
Сделать полезнее
Для обжарки используйте оливковое масло. Оно хорошо сохраняет свои свойства при высоких температурах.
пошаговый фоторецепт
подготовиться
Зелень промойте под проточной водой. Отрежьте нужный кусок сыра. Выложите творог в тарелку.
начать готовить
1
Выложите творог в глубокую миску и разомните его вилкой. Добавьте яйцо и хорошо перемешайте.
2
Сыр натрите на крупной терке и добавьте к творожной массе. Зелень мелко нашинкуйте и отправьте в миску. Все хорошо перемешайте.
3
Лаваш порежьте на куски по 10 см. Один край сложите треугольником и рядом с полученным треугольником выложите начинку. Заверните чтобы получился треугольник.
4
На разогретую сковородку вылейте масло. Обжаривайте треугольники по пару минут с каждой стороны до золотистой корочки.
произвести впечатление
Подавайте ваши хачапури со свежими овощами и зеленью.
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