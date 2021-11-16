Ленивые хачапури из лаваша — это отличный рецепт, когда хочется вкусно поесть, но при этом быстро. Нежный, сливочный вкус сыра с творогом и зеленью в хрустящем лаваше с золотистой корочкой, отличный вариант как для перекуса, так и для обеденного стола.