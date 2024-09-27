10 способов приготовить кофе на завтрак / Даже если у вас нет кофемашины

Многим из нас тяжело представить утро без кофе. Это способ взбодриться и настроиться на день, важный ритуал, задающий настроение. Хорошая новость для кофеманов: порадовать себя любимым напитком можно и без кофемашины. Представляем проверенные способы приготовления кофе и интересные рецепты, которые легко повторить в домашних условиях.

Многим из нас тяжело представить утро без кофе. Это способ взбодриться и настроиться на день, важный ритуал, задающий настроение. Хорошая новость для кофеманов: порадовать себя любимым напитком можно и без кофемашины. Представляем проверенные способы приготовления кофе и интересные рецепты, которые легко повторить в домашних условиях.

1. Сварить капучино

Если нужно как следует взбодриться утром, капучино поможет в этом. Хорошо, если дома есть кофемашина и капучинатор, которые справятся с задачей приготовить вам на завтрак любимый напиток.

Впрочем, если специальных агрегаторов для заваривания кофе нет, вы и так отлично справитесь за пару минут. Получить заветную молочную пенку нетрудно: достаточно нагреть молоко и взбить миксером. Правда, есть важное условие: не медлите с подачей кофе, потому что пенка быстро оседает.

Совет

Чтобы кофе дольше оставался горячим, поставьте чашку в миску с горячей водой.

2. Сделать послаще: раф-кофе

Распробовав этот напиток однажды, вы навсегда останетесь его поклонником. Варка домашнего раф-кофе займет не больше семи минут: всего-то и нужно смешать свежемолотый кофе с водой, сливками и ванильным сахаром и взбить пену. А если украсить готовый раф попкорном, получится еще и разнообразить привычный завтрак.

Интересный факт

Раф-кофе придумали в московской кофейне в 1996-1997 году. Один из постоянных гостей по имени Рафаэль (или коротко Раф) не очень любил вкус традиционных напитков из кофе, и бариста придумали специально для него более мягкий и сладкий по вкусу вариант, смешав молотый кофе, воду, сливки и ванильный сахар. Друзья Рафаэля, приходя в кофейню, неизменно просили кофе «как у Рафа», другим посетителям тоже полюбилась новинка. Постепенно название сократилось до «раф-кофе», а напиток обрел широкую известность.

3. Не отходить от классики: американо

Главный секрет удачного американо в домашних условиях — правильная пропорция эспрессо и горячей воды. Бариста рекомендуют 1:4. Для приготовления эспрессо используйте кофейные зерна, а не готовый молотый кофе. Так вкус напитка будет достаточно ярким и насыщенным, чтобы взбодриться с утра.

4. Сделать выбор в пользу латте

Домашний латте — частый гость на завтраке в итальянских семьях. Действительно, чтобы выпить с утра чашку любимого кофе с молоком или caffè latte ( latte в переводе с итальянского — молоко), не нужно спросонья бежать в ближайшее кафе. Все, что понадобится для приготовления, вы легко найдете на кухне, а весь процесс займет не больше 10 минут.

Чтобы разнообразить вкус латте, можно добавить в него:

корицу;

шоколадную крошку;

ореховую стружку;

маршмэллоу;

ванильный сироп.

5. Решиться на эксперимент: кофе с апельсиновым соком

Сочетание кофе с цитрусовыми дает мощный антиоксидантный заряд, который стимулирует активность и мгновенно настраивает на рабочий лад. Необычные рецепты кофейного напитка с добавлением сока апельсина или лимона можно найти по всему миру. Предлагаем попробовать бразильский способ заваривания, когда в чашку наливают апельсиновый сок, а потом добавляют к нему свежезаваренный кофе с корицей. Получается не только бодрящий, но полезный и вкусный утренний напиток.

6. Посмотреть на Восток: кофе с халвой и корицей

Поклонникам восточных сладостей понравится вкус кофе с халвой, а опытных кофеманов поразит плотная воздушная пенка, которая образуется при таком варианте заваривания. Варить кофе рекомендуем в турке. В самом конце нужно добавить взбитую смесь молока и халвы и посыпать корицей, чтобы вкус стал немного пряным. Такой кофе особенно приятно пить в холодную погоду.

7. Поучиться у вьетнамцев: кофе с яйцом

Кофе с яйцом только на первый взгляд кажется странным сочетанием. На самом деле рецепт, изобретенный в Ханое в 1946 г., предполагает добавление в кофе сладкого взбитого крема из яичного желтка со сгущенкой, который заменяет взбитое молоко или сливки. Вьетнамцы гордятся изобретением такого способа заваривания кофе и говорят, что это их национальный вариант капучино. Благодаря оригинальной пенке крепкий утренний напиток приобретает мягкий сливочный вкус.

8. Побаловать себя: кофе с маршмеллоу и шоколадом

Американские рецепты кофе, стоит им появиться, тут же завоевывают любовь по всему миру. Все потому, что американцы относятся к этому напитку по-настоящему трепетно. Для многих жителей США это важнейшая часть утра, ради которой стоит проснуться пораньше. Приготовить вкусный кофе с маршмеллоу и шоколадом проще простого. Главный секрет его заваривания в том, чтобы сначала в чашке смешивают растворимый кофе (можно также взять зерна и измельчить их блендером), сахар и столовую ложку воды. Затем доливают кипяток и посыпают маршмэллоу и тертым шоколадом.

9. Освежиться: глясе с мороженым и мятой

По мнению некоторых кофеманов, секрет бодрого утра заключается не только в холодном душе, но и в холодном кофе. Трудно не согласиться, ведь жаркая летняя погода не всегда располагает к чашке обжигающего капучино. Тем, кто любит начинать утро энергично, рекомендуем пить айс-кофе с пломбиром и мятой. Для его приготовления вам понадобится не больше 15 минут.

10. Создать уют: кофе со сливками и сливочным сыром

Воздушный, как облако, «сырный» кофе или раф-чиз покоряет сливочным вкусом с первого глотка. Для заваривания лучше всего подойдет турка, чтобы аромат кофе получился достаточно насыщенным и не потерялся на фоне сливочно-сырной пены. Для ее приготовления вам понадобится 1,5 столовых ложки сливочного сыра из расчета на 100 мл воды, а также небольшое количество сливок. Оригинальность рецепта в том, что перед подачей кофейно-сырную массу взбивают и лишь затем наливают в чашку. Пить «сырный» кофе рекомендуем с солеными крекерами — неповторимое сочетание.

Что можно сделать?

Подать к утреннему кофе десерт или легкую закуску. Чтобы не тратить драгоценные минуты свободного времени, воспользуйтесь идеями из нашей подборки быстрых рецептов для завтрака.

А вы можете представить свое утро без кофе? Напишите нам в комментариях: да или нет!